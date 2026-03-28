Зеленський анонсував десятирічну стратегічну угоду з ОАЕ. Йдеться про будівництво заводів та обмін досвідом

Юридичні групи обох сторін уже завершують роботу над документом. Аналогічні угоди були укладені зі Саудівською Аравією та Катаром.

Володимир Зеленський в ОАЕ
Фото: сайт президента

Найближчими днями Україна підпише десятирічну стратегічну угоду з Об’єднаними Арабськими Еміратами. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Він зазначив, що юридичні групи обох сторін уже завершують роботу над документом.

Раніше Зеленський повідомляв про підписання аналогічних угод з Саудівською Аравією та Катаром

Президент розповів, що впродовж цих 10 років “ми будемо займатися копродукцією, будувати заводи, лінії виробництва, як в Україні, так і в цих країнах”.

Першим напрямком співпраці України та підписантів – це "зброя, виробництво, обмін досвідом та обмін дефіцитними речами, яких немає в одній або іншій країні".

Зеленський додав, що Україна ділиться розрахунками захисту стратегічних об'єктів. За його словами, попри наявність у країн Близького Сходу західних антибалістичних систем, досвід України у боротьбі з масованими атаками безпілотників є унікальним.

Він додав, що Україна геополітично змінила ситуацію, оскільки Росія допомагає розвідці Ірану, і “так як Україна, напевно, ніхто не може так допомогти на сьогодні”.

