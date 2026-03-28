Раніше медіа писали про ймовірну наземну операцію США проти Ірану.

Десантний корабель США із 3500 військових прибув на Близький Схід.

Про це інформує Центральне командування ЗС США (CENTCOM).

“Моряки та морські піхотинці США на борту USS Tripoli прибули до зони відповідальності United States Central Command 27 березня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу входить близько 3 500 моряків і морпіхів, а також транспортна та ударна авіація, засоби амфібійного десанту й тактичні сили.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Нещодавно телеканал CNN повідомив, що Іран готується до потенційного наземного нападу США та посилює оборону острова Харг. Через цей острів проходить 90% нафтового експорту Ірану.