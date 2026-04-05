Іран дозволив іракським суднам користуватися Ормузькою протокою

Поки неясно, як цей дозвіл реалізовуватимуть.

Іранські військові повідомили, що Ірак звільнений від обмежень на судноплавство в Ормузькій протоці.

Про це пише Bloomberg.

«Братній Ірак звільнений від будь-яких обмежень, які ми запровадили в Ормузькій протоці», – заявив речник іранських військових у відеозверненні, опублікованому державним агентством.

У заяві Іран окремо підкреслив різницю між «братнім» Іраком і «ворожими» державами, для яких, за словами Тегерана, протока залишається закритою. Речник також подякував іракському народу за підтримку з початку війни.

Це рішення потенційно може дозволити відновити постачання до 3 мільйонів барелів іракської нафти на добу. Водночас іракський чиновник застеріг, що ефективність такого винятку залежатиме від готовності судноплавних компаній ризикнути й заходити в протоку для завантаження.

Поки що неясно, чи поширюється це послаблення на всю іракську нафту, чи лише на танкери під іракським прапором, а також як саме воно буде реалізоване.

Попри триваючі бойові дії та посилення погроз з боку США, рух суден через стратегічно важливу протоку дещо пожвавився: кілька азійських країн домовляються про безпечний прохід. Цього тижня протоку вперше від початку війни перетнуло контейнерне судно французької компанії, а також вийшов танкер зі скрапленим газом, що належить Японії.

Однак загальний обсяг перевезень залишається лише невеликою часткою довоєнного рівня, коли через протоку проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу. На початку війни, яка триває вже п’ять тижнів, Ірак та інші ключові нафтовидобувні країни Перської затоки були змушені різко скоротити видобуток через закриття основного маршруту експорту та переповнення сховищ.

Ірак є другим за величиною виробником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії. Експорт його нафти впав приблизно на 97% – до середнього рівня 99 тисяч барелів на добу в березні порівняно з попереднім місяцем. Поставки здійснювалися переважно через трубопровід до турецького середземноморського порту Джейхан.

Послаблення обмежень з боку Ірану відкриває для Іраку можливість частково відновити морські поставки, однак залишаються й інші перешкоди – зокрема невизначеність щодо того, коли і наскільки швидко країна зможе наростити видобуток.

Також незрозуміло, чи буде достатньо танкерів для транспортування нафти з портів Перської затоки після кількох тижнів перебоїв у судноплавстві.

Дві країни мають тісні зв’язки попри жорстоку війну в 1980-х роках, зокрема через переважно шиїтське населення. Іракські воєнізовані формування є важливою частиною мережі союзників Ірану в регіоні, що протистоять США та Ізраїлю, а сам Ірак також залежить від Ірану в постачанні природного газу.