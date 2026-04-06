Ізраїль вдарив по найбільшому нафтохімічному заводу в Ірані

У Міноборони Ізраїлю оцінили атаку по іранському заводу як "багатомільярдний удар".

6 квітня ізраїльська армія завдала ударів по промисловому об’єкту в районі Ассалує, який забезпечує близько половини нафтохімічного виробництва Ірану.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, передає Clash Report.

Іранське агентство Tasnim підтвердило атаку, зазначивши, що комплекс залишився без електроенергії, але сам об’єкт не зазнав пошкоджень.

The IDF forcefully struck Iran's largest petrochemical plant. This key facility accounts for about 50% of Iran's petrochemical output. This follows an attack on Iran's second-largest facility last week.



За словами Каца, протягом останніх кількох днів були виведені з ладу обидва ключові об’єкти, які забезпечують 85% експорту іранської нафтохімії.

Міністр оборони Ізраїлю охарактеризував це як «серйозний удар на багато мільярдів доларів по режиму Ірану».