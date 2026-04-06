Bloomberg: російський порт "Усть-Луга" після атак українських дронів відновив завантаження нафти

Росія відновила експорт сирої нафти з одного зі своїх ключових балтійських портів "Усть-Луга" після кількох днів простою через атаку українських безпілотників, пише Bloomberg.

За даними відстеження суден, танкер The Jewel класу Aframax розпочав завантаження нафти в суботу. Станом на ранок понеділка судно вже було завантажене, однак його кінцевий пункт призначення наразі не визначений.

Російський оператор нафтопроводів "Транснефть" наразі не відповів на запит.

За даними видання, відновлення експорту нафти з Усть-Луги може частково полегшити ситуацію на глобальних ринках, які постраждали через блокування Іраном Ормузької протоки.