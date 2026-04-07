Росіяни вдарили по будівлі податкової у Новгород-Сіверському

Сьогодні, 7 квітня, близько 09:30 росіяни дроном поцілили по будівлі податкової у Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Про це повідомили у ДСНС та написав у фейсбуці начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Фото: ДСНС Наслідки російського удару у Новгоро-Сіверському

«Близько 09:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА (тип наразі встановлюється) у середмістя Новгорода-Сіверського. Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт», – йдеться у повідомленні Селіверстова.

Інформацію щодо постраждалих уточнюють. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Внаслідок влучання виникла пожежа на площі близько 600 кв.м. Рятувальники ліквідовують загоряння.

Додаткові обставини події встановлюються.