Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни упродовж дня майже 60 разів атакували Дніпропетровщину

Четверо людей загинули, ще 24 зазнали поранень.

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська упродовж дня майже 60 разів атакували Нікопольський, Криворізький і Павлоградський райони Дніпропетровської області. В результаті четверо людей загинули, ще 24 зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 

У Нікопольському районі під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені спортивна школа, автомобілі, багатоквартирні і приватні будинки.

У Нікополі четверо людей загинули внаслідок атаки на автобус. Це - жінки віком 57, 73 і 85 років і 53-річний чоловік.

На Криворіжжі ворог бив по Зеленодольській громаді. Понівечені автокран та приватний будинок.

У Павлоградському районі поцілили по Юріївській громаді. Там пошкоджена інфраструктура.

Раніше також повідомлялося, що в Павлограді внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджений склад компанії Star Brands, яка виробляє снеки і сухарики. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies