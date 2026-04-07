Понад 9 годин у Запоріжжі тривала повітряна тривога: відомо про загиблого та постраждалих

Окупанти атакували дронами Запорізький район.

Удар по Запорізькому районі 7 квітня
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні впродовж дня окупанти атакували дронами Запоріжжя та область. Сім людей постраждало, відомо про одного загиблого. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

  • росіяни ударили fpv-дроном по автівці у Лисогірці. Вибуховою хвилею та уламками транспортний засіб пошкоджено. Поранення отримав 73-річний чоловік.
  • внаслідок ворожої атаки на Біленьке пошкоджений будинок. Поранений чоловік 39 років.
  • три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.
  • російський дрон пошкодив приватний будинок у Комишувасі. Поранені два чоловіки - 30 та 46 років.
  • під час атаки КАБа на Таврійське поранення отримав 51-річний чоловік.
  • Ввечері окупанти вдарили по області. Пошкоджено будівлю, загинула людина. Ще двоє - поранені.

"У Запоріжжі понад 9 годин тривала повітряна тривога. Від самого ранку ворог не припиняв атакувати область. Дякую нашим захисникам неба за кожну відбиту атаку - більшість загроз було знешкоджено", - йдеться в повідомленні ОВА.

