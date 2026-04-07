Понад 9 годин у Запоріжжі тривала повітряна тривога: відомо про загиблого та постраждалих

Сьогодні впродовж дня окупанти атакували дронами Запоріжжя та область. Сім людей постраждало, відомо про одного загиблого.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

росіяни ударили fpv-дроном по автівці у Лисогірці. Вибуховою хвилею та уламками транспортний засіб пошкоджено. Поранення отримав 73-річний чоловік.

внаслідок ворожої атаки на Біленьке пошкоджений будинок. Поранений чоловік 39 років.

три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

російський дрон пошкодив приватний будинок у Комишувасі. Поранені два чоловіки - 30 та 46 років.

під час атаки КАБа на Таврійське поранення отримав 51-річний чоловік.

Ввечері окупанти вдарили по області. Пошкоджено будівлю, загинула людина. Ще двоє - поранені.

"У Запоріжжі понад 9 годин тривала повітряна тривога. Від самого ранку ворог не припиняв атакувати область. Дякую нашим захисникам неба за кожну відбиту атаку - більшість загроз було знешкоджено", - йдеться в повідомленні ОВА.