СБУ заявила, що запобігла теракту в центрі Харкова

Затримано подружжя. Їх підозрюють у роботі на ворога.

У Харкові затримали подружжя, підозрюване у підготовці вибуху в центрі міста. За даними СБУ, вони виготовили саморобний вибуховий пристрій і планували закласти його в місці скупчення людей та підірвати дистанційно.

Затримання відбулося в орендованій квартирі під час спорядження пристрою. Слідство вважає, що підозрювані діяли за інструкціями куратора з Росії, з яким контактували через месенджер.

Під час обшуків вилучили готовий вибуховий пристрій, компоненти до нього, телефони для дистанційного підриву та смартфон із доказами зв’язку з куратором.

Затриманим повідомили про підозру у підготовці теракту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.