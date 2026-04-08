СБУ затримала в Києві чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на одного з керівників Федерації роботодавців України.

За даними слідства, він планував підірвати посадовця біля будинку — вибух мав статися вранці, коли той виходить на роботу. Перед цим підозрюваний провів дорозвідку місця.

Слідство вважає, що чоловік є агентом ФСБ. Він — мешканець тимчасово окупованої частини Донеччини, якого завербували восени 2025 року. Після цього він приїхав до Києва, орендував житло і стежив за маршрутом пересування посадовця, періодично змінюючи зовнішність.

Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами контактів із куратором, з яким він спілкувався через анонімний чат.

Йому повідомили про підозру у державній зраді та замаху на теракт. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Також підозру оголосили його куратору.