У ніч з 5 на 6 квітня 2026 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України ударами БпЛА вивели з ладу “Славянина” — останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.

“Славянин” відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

У березні цього року спецпризначенці ГУР вивели з ладу інший залізничний паром окупантів — “Авангард” та завдали “Славянину” пошкоджень.