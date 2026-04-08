Внаслідок атаки російського дрона на Херсонщині постраждала людина

Російські війська атакували дроном селище Комишани Херсонської області. Унаслідок обстрілу поранена цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:30 росіяни атакували з безпілотника Комишани. Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка, яка перебувала біля будинку. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення обличчя, рук та ніг", – пишуть в ОВА.

Постраждала перебуває під наглядом лікарів.