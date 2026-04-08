Внаслідок атаки російського дрона на Херсонщині постраждала людина

Російські війська атакували дроном селище Комишани Херсонської області. Унаслідок обстрілу поранена цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 11:30 росіяни атакували з безпілотника Комишани. Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка, яка перебувала біля будинку. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення обличчя, рук та ніг", – пишуть в ОВА.
Постраждала перебуває під наглядом лікарів.
- Протягом вчорашньої доби армія Росії вбила в Херсонській області чотирьох людей, поранила ще 21 людину. Серед них – одну дитину.