Суспільство / Війна

Внаслідок атаки російського дрона на Херсонщині постраждала людина

Мешканка Комишан перебувала біля будинку на момент атаки.

Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

Російські війська атакували дроном селище Комишани Херсонської області. Унаслідок обстрілу поранена цивільна. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:30 росіяни атакували з безпілотника Комишани. Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка, яка перебувала біля будинку. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення обличчя, рук та ніг", – пишуть в ОВА. 

Постраждала перебуває під наглядом лікарів.

