На Донеччині за добу ворог вбив двох мирних мешканців і трьох поранив

На Донеччині за минулу добу ворог вбив двох мирних мешканців і трьох поранив.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
“За 7 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Кіндратівці та Олексієво-Дружківці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 квітня.
Покровський район. У Добропіллі поранено людину. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади поранено людину.
Краматорський район. У Краматорську пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру. В Олександрівці пошкоджено лінію електропередач. У Дружківці поранено людину, пошкоджено автівку; 1 людина загинула в Олексієво-Дружківці, ще 1 — в Кіндратівці.