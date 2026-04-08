На Донеччині за добу ворог вбив двох мирних мешканців і трьох поранив

Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 447 людей, у тому числі 36 дітей.

Фото: vin.hsc.gov.ua

На Донеччині за минулу добу ворог вбив двох мирних мешканців і трьох поранив.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

“За 7 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Кіндратівці та Олексієво-Дружківці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 квітня.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади поранено людину.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру. В Олександрівці пошкоджено лінію електропередач. У Дружківці поранено людину, пошкоджено автівку; 1 людина загинула в Олексієво-Дружківці, ще 1 — в Кіндратівці.

﻿
