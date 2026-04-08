Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькому району

Пізно ввечері 7 квітня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запорізькому району.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Загинула людина, горять житлові будинки: росіяни ударили керованими авіабомбами по Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.
У селищі Балабине внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові будівлі, виникли пожежі.
Під завалами одного з будинків виявили тіло загиблої людини.
Також, в ОВА повідомили про поранену людину внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Після удару по обласному центру виникла пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Поранена 47-річна жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога.
- Понад 9 годин у Запоріжжі тривала повітряна тривога: відомо про загиблого та 7 постраждалих. Окупанти атакували дронами Запорізький район.