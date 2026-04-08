Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькому району

Пізно ввечері 7 квітня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запорізькому району.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загинула людина, горять житлові будинки: росіяни ударили керованими авіабомбами по Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.

У селищі Балабине внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові будівлі, виникли пожежі.

Під завалами одного з будинків виявили тіло загиблої людини.

Також, в ОВА повідомили про поранену людину внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Після удару по обласному центру виникла пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Поранена 47-річна жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога.