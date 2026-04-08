Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькому району

Під завалами будинку виявили тіло людини.

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькому району
Наслідки атаки на Запоріжжя 7 квітня
Фото: Запорізька ОВА

Пізно ввечері 7 квітня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запорізькому району.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загинула людина, горять житлові будинки: росіяни ударили керованими авіабомбами по Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.

У селищі Балабине внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові будівлі, виникли пожежі.

Під завалами одного з будинків виявили тіло загиблої людини

Також, в ОВА повідомили про поранену людину внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 

Після удару по обласному центру виникла пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Поранена 47-річна жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога.

  • Понад 9 годин у Запоріжжі тривала повітряна тривога: відомо про загиблого та 7 постраждалих. Окупанти атакували дронами Запорізький район.
