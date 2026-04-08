ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 306 500 військових. 

Ураження російської ППО
Фото: Скріншот відео СБУ

За добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 306 500 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.04.26

  • особового складу – близько 1 306 500 (+1 030) осіб 
  • танків – 11 846 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 368 (+4)
  • артилерійських систем – 39 625 (+63)
  • РСЗВ – 1 723 (+1)
  • засоби ППО – 1 341 (+1)
  • літаків – 435 (+0) 
  • гелікоптерів – 350 (+0) 
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 225 301 (+1 960) 
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) 
  • кораблі / катери – 33 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 103 (+241) 
  • спеціальна техніка – 4 117 (+2).

Дані уточнюються. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies