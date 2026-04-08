За добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 306 500 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.04.26

особового складу – близько 1 306 500 (+1 030) осіб

танків – 11 846 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 368 (+4)

артилерійських систем – 39 625 (+63)

РСЗВ – 1 723 (+1)

засоби ППО – 1 341 (+1)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 350 (+0)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 225 301 (+1 960)

крилаті ракети – 4 517 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 88 103 (+241)

спеціальна техніка – 4 117 (+2).

Дані уточнюються.