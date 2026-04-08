Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 7 квітня до ранку 8 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту в 20 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:
- У Роменській громаді внаслідок ударів ворожих БпЛА загинув 42-річний чоловік, постраждали жінки 47, 61 та 66 років.
- У медичних закладах отримали допомогу ще 2 дитини, які постраждали у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА в ніч на 4 квітня: це хлопці 5 і 9 років.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Степанівська
- Миколаївська сільська
- Хотінська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Миропільська
- Лебединська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Шосткинська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Новослобідська
- Путивльська
- Конотопська
- Великописарівська.
- Роменська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- в Есманській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, багатоквартирний будинок, нежитлову будівлю, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено приватне домогосподарство, господарчу споруду;
- у Роменській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, нежитлове приміщення;
- у Лебединській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 31 хвилину.