Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів
Протягом доби, з ранку 7 квітня до ранку 8 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту в 20 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:

  • У Роменській громаді внаслідок ударів ворожих БпЛА загинув 42-річний чоловік, постраждали жінки 47, 61 та 66 років.
  • У медичних закладах отримали допомогу ще 2 дитини, які постраждали у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА в ніч на 4 квітня: це хлопці 5 і 9 років.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Степанівська
  • Миколаївська сільська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Миропільська
  • Лебединська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Шосткинська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Новослобідська
  • Путивльська
  • Конотопська
  • Великописарівська.
  • Роменська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • в Есманській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, багатоквартирний будинок, нежитлову будівлю, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватне домогосподарство, господарчу споруду;
  • у Роменській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, нежитлове приміщення;
  • у Лебединській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 31 хвилину.

﻿
