«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
ГоловнаЕкономікаБізнес

Фірма з ОАЕ хотіла купити акції Fire Point, але АМКУ відхилив запит

Комітет відправив заявку на доопрацювання.

БПЛА FP-1 виробництва компанії Fire Point
Фото: Fire Point

Антимонопольний комітет України повернув на доопрацювання заявку від однієї з компанії з ОАЕ на купівлю частки в компанії Fire Point, пише Reuters.

Йдеться про угоду на суму 760 мільйонів доларів, покупцем у якій виступає оборонний конгломерат EDGE Group.

АМКУ отримав документи ще 30 грудня, проте не прийняв їх до розгляду. Причиною стала невідповідність заявки встановленим критеріям. 

Наразі нових звернень від Fire Point щодо цієї угоди до АМКУ не надходило. Представники обох компаній поки що утримуються від офіційних коментарів.

  • Fire Point відома як розробник новітньої крилатої ракети великої дальності Flamingo.
  • Компанія також будує завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та залучає відомих фахівців галузі. Крім того, у планах є розширення виробництва крилатих ракет Flamingo, щоб більш ніж удвічі збільшити свої потужності.
  • Медіа писали, що Fire Point перевіряли через можливе завищення вартості компонентів та кількості дронів у контрактах із Міністерством оборони. Розслідування також вивчало ймовірні зв’язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем.
  • Компанія є одним із головних отримувачів фінансування за "данською моделлю", коли іноземні уряди напряму оплачують українським виробникам зброю, а не закуповують її у себе. Юридично зареєстрованим власником компанії є Єгор Скалига.
  • Засновник компанії Денис Штілерман повідомляв, що він є мажоритарним власником, а Скалига володіє 2%.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies