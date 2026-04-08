Фірма з ОАЕ хотіла купити акції Fire Point, але АМКУ відхилив запит

Антимонопольний комітет України повернув на доопрацювання заявку від однієї з компанії з ОАЕ на купівлю частки в компанії Fire Point, пише Reuters.

Йдеться про угоду на суму 760 мільйонів доларів, покупцем у якій виступає оборонний конгломерат EDGE Group.

АМКУ отримав документи ще 30 грудня, проте не прийняв їх до розгляду. Причиною стала невідповідність заявки встановленим критеріям.

Наразі нових звернень від Fire Point щодо цієї угоди до АМКУ не надходило. Представники обох компаній поки що утримуються від офіційних коментарів.