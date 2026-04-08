Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Право

Ексберкутівця засудили за знищення зброї з Майдану

У суді довели, що він приховував докази після подій Майдану та навмисно знищив знаряддя злочину.

Фото: Офіс генпрокурора

Ексберкутівця засудили на 10 років за знищення зброї з Майдану.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Йдеться про колишнього командира роти спеціального призначення київського полку «Беркут», так званої «чорної роти». Його засуджено до 10 років позбавлення волі заочно за знищення зброї, з якої 20 лютого 2014 року розстрілювали протестувальників у центрі Києва.

Як встановили правоохоронці, він, використовуючи службове становище, організував вивезення зброї з місця дислокації підрозділу. Серед неї - 24 автомати АКМС, снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці «Форт-500» та пістолети «Форт-12».

"Зброю знищили: її розрізали, видалили маркування, після чого частину фрагментів втопили у річці Віта - притоці Дніпра, іншу - закопали на березі", - повідомили в прокуратурі.

 Окрім 10 років ув’язнення, з ексберкутівця стягнули майже 680 тисяч гривень матеріальної шкоди на користь держави.

 Щодо нього також тривають окремі судові розгляди у справах про розстріли протестувальників 20 лютого 2014 року, а також про побиття студентів 30 листопада 2013 року.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies