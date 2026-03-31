На Буковині викрили канал втечі чоловіків призовного віку до Румунії

Вартість "послуги" становила від 5 до 15 тисяч євро з людини

Фото: Офіс Генпрокурора

На Буковині викрито канал втечі чоловіків призовного віку до Румунії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що схему організував 43-річний житель прикордоння Чернівецької області. Йому допомагали ще шестеро осіб - переважно місцеві, які добре знали лісову та прикордонну місцевість.

За даними слідства, у селищі облаштували своєрідний «хаб»: туди звозили чоловіків, інструктували і готували до нелегального переходу. Далі їх виводили невеликими групами по 5–7 осіб через ліс до Румунії. Координацію здійснювали за допомогою рацій, використовували тепловізори та прилади нічного бачення, діяли за позивними.

Вартість «послуги» становила від 5 до 15 тисяч євро з людини.

Правоохоронці задокументували щонайменше чотири епізоди незаконного переправлення.

Частину чоловіків затримали під час спроби перетину кордону. Ідентифіковано понад 20 осіб, які скористалися схемою. Прибуток організаторів перевищив 200 тисяч євро.

"Під час майже 40 обшуків вилучено готівку, мобільні телефони, балаклави, ліхтарі, радіостанції, тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. В одному з будинків також виявили ще шістьох чоловіків, яких готували до переправлення", - йдеться в повідомленні.

Учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

  • Нещодавно, на Київщині затримали військового капелана, який доставляв чоловіків до Чернівецької області, а далі готував до незаконного перетину кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.
