​Україна скерувала до Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча у справі «Мідас»

Офіс генерального прокурора України направив до Міністерства юстиції Ізраїля запит на видачу фігурантів справи про корупцію в енергетичній сфері, відомої як справа «Мідас», пише «Інтерфакс-Україна».
Серед осіб, чиєї екстрадиції вимагає Київ, є бізнесмен Тимур Міндіч. За словами речниці Офісу генпрокурора Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, документ направили після детального опрацювання та усунення технічних і процесуальних помилок, які раніше затримували процес.
Затримка із поданням запиту виникла через необхідність доукомплектування матеріалів. Після того, як НАБУ подало початкове клопотання, прокурори спільно з детективами підготували 24 томи додаткових документів та забезпечили їхній переклад.
Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявляв, що документи передали в Офіс генпрокурора ще два тижні тому, проте на той момент запит не був підписаний через виявлені недоліки.
Справа "Мідас" і Тимур Міндіч
- З 1 грудня Міндіч є заочно заарештованим. Його оголосили у міжнародний розшук, українські правоохоронні органи працюють над екстрадицією. Крім Міндіча, з України виїхав ще один фігурант справи "Мідас" – Олександр Цукерман, що на аудіоплівках фігурує як Шугармен. Міндіч, за даними слідства, мав кодове ім'ям Карлсон.
- За даними НАБУ і САП, саме він є організатором корупційної схеми в “Енергоатомі”, за якою всі контрагенти компанії мусили платити відкати.
- У листопаді Рада нацбезпеки і оборони застосувала проти Міндіча і Цукермана санкції.
- Згідно з документом, Міндіча та Цукермана позбавляють нагород, блокують активи, обмежують торговельні операції, транзит ресурсів, припиняють дію ліцензій та інших дозволів.
- Санкції запроваджені на 3 роки. В Офісі президента заявляли, що санкції застосували "до осіб з підтвердженим іноземним громадянством".
- До речі, 31 березня Апеляційній палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора та збільшила розмір застави підозрюваному у справі “Мідас” Ігорю “Рокету” Миронюку до 126 млн грн.