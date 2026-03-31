​Україна скерувала до Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча у справі «Мідас»

Офіс генерального прокурора України направив до Міністерства юстиції Ізраїля запит на видачу фігурантів справи про корупцію в енергетичній сфері, відомої як справа «Мідас», пише «Інтерфакс-Україна».

Серед осіб, чиєї екстрадиції вимагає Київ, є бізнесмен Тимур Міндіч. За словами речниці Офісу генпрокурора Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, документ направили після детального опрацювання та усунення технічних і процесуальних помилок, які раніше затримували процес.

Затримка із поданням запиту виникла через необхідність доукомплектування матеріалів. Після того, як НАБУ подало початкове клопотання, прокурори спільно з детективами підготували 24 томи додаткових документів та забезпечили їхній переклад.

Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявляв, що документи передали в Офіс генпрокурора ще два тижні тому, проте на той момент запит не був підписаний через виявлені недоліки.

