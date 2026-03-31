Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
​Україна скерувала до Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча у справі «Мідас»

Затримка із поданням запиту виникла через необхідність доукомплектування матеріалів. 

Тимур Міндіч
Фото: Наші гроші

Офіс генерального прокурора України направив до Міністерства юстиції Ізраїля запит на видачу фігурантів справи про корупцію в енергетичній сфері, відомої як справа «Мідас», пише «Інтерфакс-Україна».

Серед осіб, чиєї екстрадиції вимагає Київ, є бізнесмен Тимур Міндіч. За словами речниці Офісу генпрокурора Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, документ направили після детального опрацювання та усунення технічних і процесуальних помилок, які раніше затримували процес.

Затримка із поданням запиту виникла через необхідність доукомплектування матеріалів. Після того, як НАБУ подало початкове клопотання, прокурори спільно з детективами підготували 24 томи додаткових документів та забезпечили їхній переклад. 

Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявляв, що документи передали в Офіс генпрокурора ще два тижні тому, проте на той момент запит не був підписаний через виявлені недоліки.

Справа "Мідас" і Тимур Міндіч

  • З 1 грудня Міндіч є заочно заарештованим. Його оголосили у міжнародний розшук, українські правоохоронні органи працюють над екстрадицією. Крім Міндіча, з України виїхав ще один фігурант справи "Мідас" – Олександр Цукерман, що на аудіоплівках фігурує як Шугармен. Міндіч, за даними слідства, мав кодове ім'ям Карлсон.
  • За даними НАБУ і САП, саме він є організатором корупційної схеми в “Енергоатомі”, за якою всі контрагенти компанії мусили платити відкати. 
  • Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
  • У листопаді Рада нацбезпеки і оборони застосувала проти Міндіча і Цукермана санкції. 
  • Згідно з документом, Міндіча та Цукермана позбавляють нагород, блокують активи, обмежують торговельні операції, транзит ресурсів, припиняють дію ліцензій та інших дозволів.
  • Санкції запроваджені на 3 роки. В Офісі президента заявляли, що санкції застосували "до осіб з підтвердженим іноземним громадянством".
  • До речі, 31 березня Апеляційній палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора та збільшила розмір застави підозрюваному у справі “Мідас” Ігорю “Рокету” Миронюку до 126 млн грн.
Читайте також
