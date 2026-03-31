На Львівщині ДБР викрило організовану схему дезертирства

У Львівській області викрили організовану схему дезертирства, яку організували військовослужбовець у СЗЧ, експравоохоронець та цивільна особа.

Про це розповіли у ДБР.

«Працівники ДБР за силової підтримки Західного територіального управління Військової служби правопорядку викрили організовану групу, яка налагодила системний «бізнес» на допомозі військовослужбовцям залишати службу», – йдеться у повідомленні.

У Бюро зазначили, що схема діяла у навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ. За 10–15 тисяч доларів США ділки забезпечували повний супровід: інструктаж, вивезення з частини, перевезення і доставку додому.До складу групи входили військовослужбовець у СЗЧ, колишній правоохоронець та цивільна особа. Вони підшуковували «клієнтів» безпосередньо на полігоні та схиляли їх до самовільного залишення служби.

Організатором виступив військовий, який раніше сам скористався такою схемою, а згодом почав заробляти на інших.Ділки діяли обережно та конспіративно: перевдягалися у військову форму, представлялися офіцерами, користувалися підробленими документами, пересувалися автомобілем з іноземною реєстрацією та постійно змінювали номери телефонів.

В одному з епізодів вони, нібито «перевіряючи» клієнта на наявність прослуховуючих пристроїв, застосували до нього фізичний і психологічний тиск: змусили роздягнутися, відібрали гроші, документи та телефони, після чого залишили його в одному з населених пунктів області.

Слідчі ДБР задокументували низку аналогічних випадків. Триває перевірка інших епізодів.

Організатора та одного з учасників затримали. Їм повідомили про підозру в організації дезертирства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 КК України). Ще одному фігуранту підозру оголосили заочно, вживаються заходи для його затримання.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Слідчі встановлюють повне коло причетних, зокрема можливі зв’язки серед посадовців навчального центру.