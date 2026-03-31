«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
На Львівщині ДБР викрило організовану схему дезертирства

Вартість «послуг» становила 10-15 тисяч доларів. 

Фото: ДБР

У Львівській області викрили організовану схему дезертирства, яку організували військовослужбовець у СЗЧ, експравоохоронець та цивільна особа. 

Про це розповіли у ДБР.

«Працівники ДБР за силової підтримки Західного територіального управління Військової служби правопорядку викрили організовану групу, яка налагодила системний «бізнес» на допомозі військовослужбовцям залишати службу», – йдеться у повідомленні.

У Бюро зазначили, що схема діяла у навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ. За 10–15 тисяч доларів США ділки забезпечували повний супровід: інструктаж, вивезення з частини, перевезення і доставку додому.До складу групи входили військовослужбовець у СЗЧ, колишній правоохоронець та цивільна особа. Вони підшуковували «клієнтів» безпосередньо на полігоні та схиляли їх до самовільного залишення служби.

Організатором виступив військовий, який раніше сам скористався такою схемою, а згодом почав заробляти на інших.Ділки діяли обережно та конспіративно: перевдягалися у військову форму, представлялися офіцерами, користувалися підробленими документами, пересувалися автомобілем з іноземною реєстрацією та постійно змінювали номери телефонів.

В одному з епізодів вони, нібито «перевіряючи» клієнта на наявність прослуховуючих пристроїв, застосували до нього фізичний і психологічний тиск: змусили роздягнутися, відібрали гроші, документи та телефони, після чого залишили його в одному з населених пунктів області.

Слідчі ДБР задокументували низку аналогічних випадків. Триває перевірка інших епізодів.

Організатора та одного з учасників затримали. Їм повідомили про підозру в організації дезертирства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 КК України). Ще одному фігуранту підозру оголосили заочно, вживаються заходи для його затримання.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Слідчі встановлюють повне коло причетних, зокрема можливі зв’язки серед посадовців навчального центру.

Читайте також
