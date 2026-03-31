На Львівщині через недогляд матері немовля перебуває у важкому стані в лікарні

В дитини виявили дихальні захворювання, серцево-судинні ускладнення, пелюшковий дерматит та недобір ваги.

На Львівщині матір підозрюють у неналежному догляді за дитиною, двомісячне немовля перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

26 березня, дівчинку у супроводі матері доставили до медичного закладу.

За попередніми даними, мати не забезпечила дитині належних умов проживання та необхідного догляду.

"Як наслідок, у малолітньої розвинулись та прогресували захворювання органів дихання, що супроводжуються дихальною недостатністю, а також серцево-судинні ускладнення. Крім того, у дитини діагностовано пелюшковий дерматит і недобір ваги", - йдеться в повідомленні.

Дівчинка є наймолодшою дитиною в цій сім’ї. Окрім неї, батьки виховують ще шестеро дітей віком від 2 до 16 років.

Сім’я на обліку в соціальних службах не перебувала. Вирішується питання щодо вилучення дітей.

Матері повідомлено про підозру за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб.