Російські окупанти вдарили по енергооб'єкту у Дергачівській громаді Харківщини. Понад 800 мешканців Руської Лозової залишилися без світла.



Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 13:50 росіяни атакували один з об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого понад 800 мешканців Руської Лозової залишилися без світла", – ідеться у повідомленні.

Станом на зараз фахівці "Харківобленерго" здійснюють оцінку пошкоджень, яка дозволить зробити попередній прогноз щодо відновлення електропостачання.

Також російські війська вдарили безпілотником по двоповерховій нежитловій будівлі у селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання виникла пожежа — горіли конструктивні елементи даху на площі 30 м кв.

Без постраждалих.