В Одесі чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час спроби мобілізації

Представник ТЦК вистрілив з травматичної зброї в перехожого, коли люди перешкоджали виїзду автівки.

В Пересипському районі Одеси чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час спроби мобілізації.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

"Попередньо встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення було виявлено чоловіка, який порушив правила військового обліку. Під час спроби доставити останнього до територіального центру комплектування він поранив військовослужбовця ножем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє поліція, в цей час перехожі почали перешкоджати діям групи оповіщення. Зокрема, перекрили виїзд з прибудинкової території. Представник ТЦК застосував зброю травматичної дії у бік одного з перехожих.

Наразі обох потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами.

Деталі уточнюються.