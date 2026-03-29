Головне за неділю, 29 березня: авіаудари по Краматорську, атака на енергоструктуру Одещини, понад 120 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 123 бойових зіткнення, ворожі обстріли, Зеленський в Іорданії, війна на Близькому Сході. Яким запам’ятається 1495-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали авіаударів по цивільній та соціальній інфраструктурі Краматорська. Станом на 18:00 було відомо про трьох загиблих і 13 поранених.

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, серед загиблих — 13-річний хлопчик. Поранені — віком від 20 до 85 років.

Пошкоджено 11 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель, крамницю, кав'ярню і 6 автівок.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 березня відбулося 123 боєзіткнення.

Ворог найбільш активний на Покровському напрямку (25 атак).

У Херсоні російські окупанти атакували цивільне авто. Загинула жінка, чоловіка травмовано, інформує ДСНС України.

Попри небезпеку повторних російських атак рятувальники ліквідували пожежу.

Уночі 29 березня російські окупанти вкотре здійснили обстріли по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з електропостачанням.

Пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу.

Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Уночі і вранці 29 березня російські війська атакували Слов'янськ на Донеччині із РСЗВ та дронами.

У центрі міста пошкоджено готель. Відомо про постраждалого.

Росіяни щодня скидають по Україні вісім мін з одного ударного дрона "Шахед". Вони розміщені в круглих контейнерах під крилами безпілотників, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", – додає радник.

Президент Володимир Зеленський обговорив із королем Йорданії Абдуллою ІІ можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо", - написав Зеленський у Telegram.

