У Херсоні російські окупанти атакували цивільне авто. Є загибла та поранений.
Про це інформує ДСНС України.
Через атаку російського дрона загинула жінка та травмовано чоловіка.
"Сьогодні в одному з районів міста внаслідок влучання російського дрона в легковий автомобіль виникла пожежа. Попри небезпеку повторних російських атак, рятувальники, ліквідували пожежу", – ідеться у повідомленні.
- Упродовж минулої доби РФ здійснила обстріли 42 населених пунктів Херсонської області. Загинула людина, двоє поранені.