У Херсоні російські окупанти атакували цивільне авто. Є загибла та поранений.

Про це інформує ДСНС України.

Через атаку російського дрона загинула жінка та травмовано чоловіка.

"Сьогодні в одному з районів міста внаслідок влучання російського дрона в легковий автомобіль виникла пожежа. Попри небезпеку повторних російських атак, рятувальники, ліквідували пожежу", – ідеться у повідомленні.