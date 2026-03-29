У Харкові ворожий дрон поцілив у житловий будинок

Уранці 29 березня російські окупанти атакували ударним дроном житловий будинок у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог наніс удар БпЛА по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа неподалік приватного будинку", – ідеться у повідомленні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що унаслідок удару дві людини постраждали. Медики надають всю необхідну допомогу.

За уточненою інформацією, в Холодногірському районі ворожий удар зафіксовано в господарчу споруду на території приватного будинку з подальшим загоранням.

Також пошкоджено два приватних будинки.

На місці працюють всі екстрені служби.