Росіяни заявили про повторну атаку на порт "Усть-Луга"

Відомо про чергову пожежу на території порту.

Росіяни заявили про повторну атаку на порт "Усть-Луга"
Порт "Усть-Луга" після чергової атаки БпЛА
Уночі 29 березня безпілотники атакували Ленінградську область РФ. За інформацією російської влади під повторною атакою опинився порт "Усть-Луга".

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

За словами Дрозденка, протягом ночі в області неодноразово оголошували загрозу застосування дронів. Під ранок стало відомо про пошкодження в районі порту "Усть-Луга". 

Згодом Дрозденко заявив, що сили протиповітряної оборони нібито перехопили 31 безпілотник над регіоном. Також повідомляється про пожежу на території порту, яку ліквідовують рятувальні служби. Деталі наразі невідомі.

Порт "Усть-Луга" є одним із ключових інфраструктурних об’єктів Росії. Він забезпечує значну частину експорту енергоносіїв — нафти, нафтопродуктів і вугілля — до Європи та інших регіонів світу. Завдяки своїй глибоководній інфраструктурі порт здатен приймати великі судна, що робить його важливим елементом логістики та джерелом валютних надходжень для російської економіки.

Крім того, Телеграм-канал Exilenova+ повідомляє, що імовірно атакована і промислова зона хімічного підприємства "Тольяттіазот" у Самарській області. На це вказує нетиповий характер пожежі та заяви місцевої влади, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У ніч на 27 березня безпілотники знову атакували російські порти на Балтійському морі – Усть-Луга та Приморськ.  За даними Reuters, щонайменше 40% російських потужностей з експорту нафти зупинені, зокерма через удари по портах в Ленінградській області.

Докладніше про нещодавні удари по портах у Ленінградські області читайте у матеріалі “Масштаб і архітектура удару по Приморську”.

