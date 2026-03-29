Суспільство / Війна

Окупанти майже 20 разів обстріляли Дніпропетровщину

Під ворожими ударами опинилися чотири райони Дніпропетровської області.

Дніпропетровщина, наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі 29 березня російські окупанти майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Понівечена п'ятиповерхівка. 

На Криворіжжі – сам Кривий Ріг та Грушівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечені два приватні будинки. 

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській і Петропавлівській громадах. Зайнялися господарська споруда і автівка.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies