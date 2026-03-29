Окупанти майже 20 разів обстріляли Дніпропетровщину

Під ворожими ударами опинилися чотири райони Дніпропетровської області.

Уночі 29 березня російські окупанти майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Понівечена п'ятиповерхівка.

На Криворіжжі – сам Кривий Ріг та Грушівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечені два приватні будинки.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській і Петропавлівській громадах. Зайнялися господарська споруда і автівка.