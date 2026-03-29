Сили оборони ліквідували ще 1360 російських окупантів

Втрати противника з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 295 830 солдатів.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1360 російських окупантів. Також знищено 8 ворожих танків та 65 артилерійських систем противника.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб 
  • танків – 11 820 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.
  • артилерійських систем – 39 001 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 707 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 204 060 (+1 948) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 977 (+181) од.
  • спеціальна техніка  – 4 105 (+0) од.

Дані уточнюються.

﻿
