Сили оборони ліквідували ще 1360 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1360 російських окупантів. Також знищено 8 ворожих танків та 65 артилерійських систем противника.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб
- танків – 11 820 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.
- артилерійських систем – 39 001 (+65) од.
- РСЗВ – 1 707 (+0) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 977 (+181) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Дані уточнюються.