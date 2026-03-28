Україна почала реалізацію “дронових угод” із ОАЕ, Саудівською Аравією та Катаром

Україна розпочала перші кроки з реалізації “дронових угод” із ОАЕ, Саудівською Аравією та Катаром.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Ми хочемо зробити дронові угоди, поширювати їх на партнерів, які нам допомагають, і бути готовими до будь-яких викликів. Дронові угоди – це дрони, РЕБи, а головне – система захисту”, – сказав він.

Україна пропонує систему, яка об’єднує в собі захист усіх рубежів та ліній оборони.

“У нас може не бути достатньо “петріотів”, але в нас є система, до якої будь-які рубежі, будь-які лінії захисту повинні входити. І це найголовніше, що є сьогодні в України, – досвід наших військових”, – наголосив Зеленський.

Україна має пропонувати партнерам довготривалий експорт системи, щоб забезпечені були і приватний сектор, і держава.

“Поєднання досвідчених військових – також із приватного сектора і державного сектора в одній системі – саме це і треба пропонувати як експорт на довготривалий термін, щоб забезпечені були і приватний сектор, і держава, і наші військові. Сьогодні ми почали такі кроки з трьома країнами”, – додав він.