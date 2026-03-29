Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Російські окупанти поранили трьох цивільних у Запорізькому районі

За минулу добу РФ здійснила 780 ударів по населених пунктах Запорізької області.

наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російських атак на Запорізький район за добу поранено трох цивільних. Окупанти завдали 780 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вдарили ракетою по Андріанівці. Також війська рф здійснили 24 авіаудари по Комишувасі, Данилівці, Шевченківському, Любицькому, Світлій Долині, Заливному, Червоному Яру, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Новосолошиному, Копанях, Чарівному, Широкому, Верхній Терсі, Мирному, Білогір’ю, Гіркому.

Ще 440 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Гірке, Солодке, Білогір’я, Цвіткове, Прилуки.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Варварівці, Новоданилівці, Малій Токмачці.

Ще 311 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Зеленому, Білогір’ю, Прилуках, Солодкому, Гуляйпільському.

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, господарських будівель, автівок. 

Читайте також
