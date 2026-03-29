Російські окупанти поранили трьох цивільних у Запорізькому районі

Унаслідок російських атак на Запорізький район за добу поранено трох цивільних. Окупанти завдали 780 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вдарили ракетою по Андріанівці. Також війська рф здійснили 24 авіаудари по Комишувасі, Данилівці, Шевченківському, Любицькому, Світлій Долині, Заливному, Червоному Яру, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Новосолошиному, Копанях, Чарівному, Широкому, Верхній Терсі, Мирному, Білогір’ю, Гіркому.

Ще 440 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Гірке, Солодке, Білогір’я, Цвіткове, Прилуки.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Варварівці, Новоданилівці, Малій Токмачці.

Ще 311 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Зеленому, Білогір’ю, Прилуках, Солодкому, Гуляйпільському.

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, господарських будівель, автівок.