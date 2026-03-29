Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували дронами деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині

Ворог спрямував на підприємство щонайменше п'ять "гераней".

наслідки дронової атаки РФ по підприємтству на Чернігівщині
Фото: ДСНС Чернігівщини

Уночі 29 березня російські окупанти спрямували щонайменше 5 ударних дронів на деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині. Виникли пожежі.

Фото: В'ячеслав Чаус

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі агресор атакував деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському. У цьому ударі не було військових цілей. Але було щонайменше пʼять ударних дронів – "гераней". Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Потужності підприємства пошкоджені. А також – прилеглі будинки й дитячий садок", – каже він. 

Фото: ДСНС Чернігівщини

Також у селах Новгород-Сіверщини були влучання FPV-дронів у будинки. У Новгород-Сіверському і Ніжинському районах через обстріли зайнялася суха трава. Сукупно - майже 4 гектари. Вогонь загасили. 

Фото: ДСНС Чернігівщини

Протягом доби було 52 обстріли (76 вибухів).

