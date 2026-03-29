Росіяни атакували дронами деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині

Уночі 29 березня російські окупанти спрямували щонайменше 5 ударних дронів на деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині. Виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі агресор атакував деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському. У цьому ударі не було військових цілей. Але було щонайменше пʼять ударних дронів – "гераней". Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Потужності підприємства пошкоджені. А також – прилеглі будинки й дитячий садок", – каже він.

Також у селах Новгород-Сіверщини були влучання FPV-дронів у будинки. У Новгород-Сіверському і Ніжинському районах через обстріли зайнялася суха трава. Сукупно - майже 4 гектари. Вогонь загасили.

Протягом доби було 52 обстріли (76 вибухів).