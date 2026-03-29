Унаслідок ворожої атаки на Хмельниччині виникли перебої зі світлом

Сили ППО знищили три ворожі безпілотники над Хмельниччиною.

Цієї ночі російські окупанти атакували ударними безпілотниками Хмельницьку область. Сили ППО знешкодили над областю три ворожі дрони.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття, деталі повідомлю згодом. Станом на зараз інформація про загиблих, травмованих не надходила", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки в області виникли перебої з електропостачанням. Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів.

