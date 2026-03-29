Росіяни завдали авіаударів по Краматорську, є загиблі і поранені

Російські війська завдали авіаударів по цивільній та соціальній інфраструктурі міста Краматорськ.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Краматорськ зазнав авіаударів – під обстрілом цивільна та соціальна інфраструктура. За попередньою інформацією, є постраждалі", – ідеться у повідомленні.

За інформацією очільника Донецької ОВА, унаслідок авіаудару по Краматорську щонайменше 3 людини загинули і 7 поранені. Серед загиблих — 13-річний хлопчик. Поранені — віком від 20 до 85 років.

"Сьогодні в обід росіяни скинули на місто авіабомбу. Пошкоджено численні багатоповерхівки. На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо. В разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", – наголошує Вадим Філашкін.