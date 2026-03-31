СБУ затримала чотирьох підозрюваних у проросійській агітації

Служба безпеки повідомила про затримання чотирьох людей у Київській, Херсонській, Черкаській та Закарпатській областях.

За даними слідства, на Київщині адміністратор Telegram-каналу поширював дезінформацію про ЗСУ та закликав зривати мобілізацію і завдавати ударів по інфраструктурі.

У Херсонській області затримана жінка надсилала листи до держустанов із запереченням суверенітету України та називала війну «внутрішнім конфліктом», а також виправдовувала окупацію частини територій.

На Черкащині підозру отримав чоловік, який у чатах поширював неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та закликав до обстрілів енергетичних об’єктів.

У Закарпатській області правоохоронці викрили користувача соцмереж, який закликав до відокремлення західного регіону України.

Усім фігурантам оголосили підозри за статтями про посягання на територіальну цілісність та виправдовування агресії РФ. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.