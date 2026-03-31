Справа “Мідас”: колишній радник Галущенка залишається під вартою, йому збільшили заставу

Апеляційній палата Вищого антикорсуду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та збільшила розмір застави підозрюваному у справі “Мідас” Ігорю “Рокету” Миронюку до 126 млн грн. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Таке рішення прийняли Сергій Боднар, Даниїла Чорненька та Ігор Панаід.

Раніше Миронюку знизили альтернативну заставу із 126 до 100 млн грн, оскільки слідчий суддя визнав попередній розмір надмірним для Миронюка.

Під час апеляційного розгляду захист просив взагалі не застосовувати жодного запобіжного заходу, лише покласти певні обовʼязки, наприклад, носіння електронного браслету.

Прокурор же просив залишити розмір застави у 126 млн, а не 100 млн, адже ця сума не здатна забезпечити належну процесуальну поведінку Миронюка.

Крім того, при обшуках в “Рокета” нібито знаходили 600 тис. євро та 200 тис. доларів готівки.

Як зазначає ЦПК, також Миронюк може володіти численними активами за кордоном записані на його колишню, зокрема компанією та квартирою в столиці Словаччини Братиславі.

Миронюк “Рокет” є одним із ключових фігурантів операції “Мідас”. Він був ексрадником ексміністра енергетики Галущенка. Зокрема, ймовірно отримував кошти від іншого підозрюваного Басова та передавав їх у бекофіс, який був розміщений на квартирі зрадника Деркача.