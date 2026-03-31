На Чернігівщині правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми

За кордон намагалися вивезти трьох жінок. 

Фото: ДПСУ

У Чернігівській області прикордонники зірвали спробу вивезення українок за кордон і викрили схему торгівлі людьми, замасковану під «вигідне працевлаштування».

Про це розповіли у ДПСУ. 

Там зазначили, що у центрі схеми – 34-річна мешканка Прилук. Вона цілеспрямовано знаходила жінок у скрутному фінансовому становищі й пропонувала їм «роботу» в Європі: масажні салони, до 4000 євро заробітку, безкоштовне проживання та повне оформлення документів. Насправді ж готувала їх до сексуальної експлуатації.

Щоб утримати контроль над потерпілими, жінка організовувала візити до косметологів і професійні фотосесії, оплачуючи ці послуги. Згодом ці витрати перетворювалися на штучний «борг», який потрібно було «відпрацювати» за кордоном. Отримані фото використовувалися для розміщення на спеціально створених інтернет-ресурсах, де жінок фактично готували до подальшого використання в індустрії сексуальної експлуатації.

29 березня прикордонники зупинили автомобіль, у якому організаторка намагалася вивезти трьох жінок за межі України. «Для них ця поїздка могла стати початком повної залежності та примусової експлуатації», – зауважили прикордонники. 

На місці організаторку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків, проведених спільно з іншими правоохоронними органами, вилучили гранати з запалами, набої, гроші, банківські картки, мобільні телефони та транспортний засіб. Усі речові докази направили на експертні дослідження.

Фото: Нацполіція
Наразі слідчі Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України) та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України). Фігурантці загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

