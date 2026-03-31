Єврокомісія засудила закон Ізраїлю про смертну кару за теракти

Речник ЄК назвав це очевидним регресом у виконанні країною зобов’язань щодо дотримання прав людини.

Єврокомісія засудила закон Ізраїлю про смертну кару за теракти
Європейська комісія засудила Ізраїль за прийняття суперечливого закону про смертну кару для палестинців за терористичні атаки.

Про це пише Politico.

“Це явна негативна тенденція з точки зору зобов'язань Ізраїлю щодо поваги до прав людини”, – заявив речник Комісії Ануар Ель-Ануні.

Нове законодавство, схвалене ізраїльським парламентом, розширює смертну кару за терористичні акти, що призводять до загибелі громадян Ізраїлю, і застосовується до тих, хто “навмисно спричиняє смерть особи з метою заперечення існування Держави Ізраїль”.

Кілька європейських країн розкритикували закон цього тижня, висловлюючи “глибоку стурбованість… щодо фактично дискримінаційного характеру законопроекту”.

Ізраїльські праворадикальні та ультраправі законодавці наполягали на розширенні смертної кари після нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли в Ізраїлі було вбито близько 1200 осіб, переважно цивільних, а 251 людину взяли в заручники.

Цей напад спровокував масштабний військовий наступ Ізраїлю у Смузі Гази, унаслідок якого загинули десятки тисяч палестинців, багато з яких були цивільними особами. 90% населення Гази стали переселенцями, а значні території були зруйновані. Припинення вогню, укладене за посередництва президента Дональда Трампа в жовтні 2025 року, призвело до звільнення решти 20 ізраїльських заручників.

  • Правозахисні організації вже звернулися до Верховного суду Ізраїлю з клопотанням про вивчення конституційності рішення Кнесету.
  • За свою історію Ізраїль провів страти лише двох людей. Одним з них був Адольф Айхманн – підполковник СС, співробітник гестапо, один з організаторів Голокосту, спійманий Моссадом і повішений у 1962 році.
﻿
