"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаСвіт

Сибіга: іранська ракета впала за 30 м від посольства України в Ізраїлі

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Сибіга: іранська ракета впала за 30 м від посольства України в Ізраїлі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Частина іранської ракети з касетною бойовою частиною впала приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"На щастя, відвідувачі були всередині, і ніхто з них не постраждав. Цей інцидент вкотре доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя. Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок", – написав він.

Сибіга зазначив, що "тиск на режими в Тегерані та Москві має постійно посилюватися".

Після початку військової операції США та Ізраїлю іранські військові регулярно обстрілюють територію як Ізраїлю, так і більшості своїх близькосхідних сусідів. Об’єктами нападу стають і промислові підприємства, зокрема нафтогазові, і цивільна інфраструктура, включно з готелями і житловими кварталами.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies