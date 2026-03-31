Сибіга: іранська ракета впала за 30 м від посольства України в Ізраїлі

Частина іранської ракети з касетною бойовою частиною впала приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"На щастя, відвідувачі були всередині, і ніхто з них не постраждав. Цей інцидент вкотре доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя. Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок", – написав він.

Сибіга зазначив, що "тиск на режими в Тегерані та Москві має постійно посилюватися".

This morning, parts of an Iranian cluster missile fell some 30 meters from Ukraine’s embassy in Israel.



Luckily, visitors were inside and none of them have been injured.



This incident once again proves that Iranian regime poses a threat to everyone in the region. It does not… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 31, 2026

Після початку військової операції США та Ізраїлю іранські військові регулярно обстрілюють територію як Ізраїлю, так і більшості своїх близькосхідних сусідів. Об’єктами нападу стають і промислові підприємства, зокрема нафтогазові, і цивільна інфраструктура, включно з готелями і житловими кварталами.