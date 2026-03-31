Сибіга: іранська ракета впала за 30 м від посольства України в Ізраїлі

Частина іранської ракети з касетною бойовою частиною впала приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.
"На щастя, відвідувачі були всередині, і ніхто з них не постраждав. Цей інцидент вкотре доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя. Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок", – написав він.
Сибіга зазначив, що "тиск на режими в Тегерані та Москві має постійно посилюватися".
This morning, parts of an Iranian cluster missile fell some 30 meters from Ukraine’s embassy in Israel.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 31, 2026
Luckily, visitors were inside and none of them have been injured.
This incident once again proves that Iranian regime poses a threat to everyone in the region. It does not…
Після початку військової операції США та Ізраїлю іранські військові регулярно обстрілюють територію як Ізраїлю, так і більшості своїх близькосхідних сусідів. Об’єктами нападу стають і промислові підприємства, зокрема нафтогазові, і цивільна інфраструктура, включно з готелями і житловими кварталами.