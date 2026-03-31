Уночі в повітряний простір Естонії залетіли до 10 дронів

Наразі перевіряють три локації. 

У ніч на 31 березня, у повітряному просторі Естонії зафіксували менше 10 іноземних безпілотників.

Як пише мовник ERR, Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) перевіряє три місця, де апарати могли впасти. В одній із них, у волості Кастрі Тартуського повіту, поліція виявила уламки безпілотника. Протягом доби до PPA надійшло 49 повідомлень від громадян, відомство перевіряє інформацію.

Естонія відстежувала дрони та вела моніторинг повітряного простору спільно з союзниками.

Сили оборони відправили мешканцям три сповіщення про небезпеку відповідно до того, в якому регіоні загроза починала реалізовуватися. Дрони летіли з півдня та сходу, жодного апарату не зафіксовано із заходу чи півночі. У тих повітах, які були вказані в сповіщенні про тривогу, дрони або вже знаходилися, або мали увійти.

Деякі дрони рухалися над Естонією прямою траєкторією, інші – ні. Винищувачі союзників ідентифікували безпілотники, що летять у небі, і були готові їх збити.

«У нас немає доказів того, що хтось навмисно залетів у Рапламаа або Пярнумаа. На дрони впливають різними засобами, через що вони не роблять того, що повинні були - знищувати російську військову машину - і можуть виявитися дуже далеко від мети», – пояснив керівник відділу стратегічних комунікацій генштабу Сил оборони Естонії полковник Уку Арольд.

Поліція продовжує перевірку інформації, що надійшла, і просить усіх людей, які знайдуть щось підозріле, триматися від предметів подалі і негайно повідомляти про це до Центру тривоги за номером 112.

Естонія планує розвивати ешелоновану протиповітряну оборону. Арольд підкреслив, що «захисного купола», через який нічого не може просочитися, ще не винайшли.

