Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Світ

"Генерал черешня" відкриє спільне підприємство в США

Компанія підписала угоду з американським виробником тактичних рішень Wilcox. 

Фото: Міноборони

Українська дронова компанія "Генерал черешня" створює стратегічне спільне підприємство з американським виробником тактичних рішень Wilcox. 

Про цей повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

Компанія «Генерал Черешня» підписала угоду про стратегічне партнерство з провідним американським виробником у сфері defense – Wilcox Industries Corp., що розробляє та виробляє передові тактичні рішення і постачає їх по всьому світу. Разом створюємо спільне виробництво FPV-дронів та дронів-перехоплювачів на базі високотехнологічного виробничого комплексу Wilcox Industries Corp. у Ньюїнгтоні, штат Нью-Гемпшир", - йдеться в повідомленні.

Наразі реалізація проєкту переходить у фазу погоджень. 

До моменту реєстрації спільного підприємства сторони мають отримати підтримку глави держави та профільних інституцій. 

﻿
Читайте також
