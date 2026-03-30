"Генерал черешня" відкриє спільне підприємство в США

Українська дронова компанія "Генерал черешня" створює стратегічне спільне підприємство з американським виробником тактичних рішень Wilcox.

Про цей повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

Компанія «Генерал Черешня» підписала угоду про стратегічне партнерство з провідним американським виробником у сфері defense – Wilcox Industries Corp., що розробляє та виробляє передові тактичні рішення і постачає їх по всьому світу. Разом створюємо спільне виробництво FPV-дронів та дронів-перехоплювачів на базі високотехнологічного виробничого комплексу Wilcox Industries Corp. у Ньюїнгтоні, штат Нью-Гемпшир", - йдеться в повідомленні.

Наразі реалізація проєкту переходить у фазу погоджень.

До моменту реєстрації спільного підприємства сторони мають отримати підтримку глави держави та профільних інституцій.