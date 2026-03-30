Відправка українських експертів на Близький Схід: триває обговорення з ще кількома країнами

Якими саме – поки не оприлюднюють.

Україна планує відправити своїх експертів до ще кількох партнерів з Близького Сходу. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам 30 березня.

Зараз з цими країнами триває обговорення. Назв країн президент не озвучив.

“Коли ми домовимося на моєму рівні, тоді і буде зрозуміло, скільки експертів можуть вирушити в ці країни”, – сказав президент.

Контекст

Після того, як Іран став атакувати країни Перської затоки балістикою і дронами у відповідь на операцію США та Ізраїлю, до українського президента почали телефонувати лідери потерпілих країн. Володимир Зеленський казав, що Україна готова надати перехоплювачі дронів в обмін на дефіцитну балістику, а якщо лідери країн Перської затоки домовляться про перемир’я з росіянами – то надіслати фахівців. Однак експертизою вона готова допомагати безумовно.

Зрештою 5 березня США зробили запит до України про допомогу. Зеленський сказав, що держава допоможе Близькому Сходу необхідними засобами і присутністю спеціалістів.

Станом на 9 березня Україна отримала запити від 11 країн. Команди експертів вона відправила до ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару та, за окремим запитом, до Йорданії.

Українські фахівці вчать партнерів захищати цивільних і інфраструктуру від ударів іранськими дронами. Крім приблизно 200 експертів, країна надала перехоплювачі.