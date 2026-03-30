Уряд Латвії ухвалив пакет підтримки для України вартістю 6,8 мільйона євро.
Про це у соцмережі Х розповіла міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
За її словами, пакет підтримки сприятиме підтримці енергосистеми, укриттів, інфраструктури, соціальної та громадянської стійкості, а також потенціалу у сфері використання дронів.
Latvia’s government has decided on a support package for Ukraine worth 6.8 million EUR. 🇺🇦🇱🇻— Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 30, 2026
The support package will strengthen Ukraine’s energy grid, shelters, infrastructure, social and civil resilience, and drone capabilities.
Latvia willl always #StandWithUkraine.
- У лютому Латвія повідомила, що виділяє 10 млн євро для України у межах ініціативи PURL. Гроші мали бути використані для закупівлі озброєння та техніки.