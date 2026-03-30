У Лос-Анджелесі після мітингу «No Kings» заарештували десятки людей

Людей заарештували через відмову розійтися після мітингу. 

Правоохоронці під час мітингу «No Kings» у Лос-Анджелесі
Правоохоронці в Лос-Анджелесі застосували сльозогінний газ та затримали десятки людей після мітингу «No Kings» – одного з тисяч протестів, що відбулися цими вихідними у США та Європі проти дій президента Дональда Трампа та війни з Іраном.

Про це пише The Washington Post.

Поліція Лос-Анджелеса повідомила в неділю, що 74 особи були затримані за невиконання наказу розійтися, який було оголошено після завершення суботнього мітингу. Ще одну людину взяли під варту за підозрою у володінні кинджалом. За даними правоохоронців, серед затриманих були восьмеро неповнолітніх. Також затримали жінку, одягнену як Статуя Свободи – вона усміхалася і розмовляла з офіцером, який її супроводжував.

Ці затримання вирізнялися на тлі переважно мирних протестів. Організатори заявили, що було зареєстровано понад 3 100 акцій у всіх 50 штатах США.

Коли сотні протестувальників оточили федеральний комплекс у центрі Лос-Анджелеса, деякі з них кидали в правоохоронців каміння, пляшки та уламки бетону, повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США.

Мітинг «No Kings» у Лос-Анджелесі
Мітинг «No Kings» у Лос-Анджелесі

Двоє поліцейських, у яких влучили бетонні уламки, зазнали травм та отримали медичну допомогу.

У Денвері поліція оголосила зібрання незаконним і застосувала димові гранати після того, як невелика група протестувальників перекрила дорогу та відмовилася розійтися. Щонайменше вісім осіб було затримали, а згодом – ще одну людину за кидання предметів.

Організатори оцінюють, що попередні хвилі протестів «No Kings» зібрали понад 5 мільйонів учасників у червні та 7 мільйонів у жовтні, а цього разу, за оцінками, на акції вийшли щонайменше 8 мільйонів людей.

