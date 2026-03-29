В ОАЕ прозвітували про 16 перехоплених іранських ракет та 42 дрони

Ілюстративне фото
Фото: in-cyprus.philenews.com

Сьогодні, 29 березня, сили ППО Об’єднаних Арабських Еміратів знешкодили 16 балістичних ракет і 42 БПЛА, запущені з Ірану.

Про це прозвітували в міністерстві оборони ОАЕ. 

Там розповіли, що «з початку відкритих іранських атак» ППО ОАЕ перехопила загалом 414 балістичних,15 крилатих ракет і 1 914 безпілотників.

Унаслідок атак загинули двоє військовослужбовців під час виконання службових обов’язків, а також марокканський цивільний спеціаліст, який працював за контрактом зі Збройними силами. Крім того, загинули ще 8 осіб. Це громадяни Пакистану, Непалу, Бангладешу, Палестини та Індії.

Загалом поранені 178 людей, у них травми від легких до тяжких. Серед постраждалих є громадяни ОАЕ, Єгипту, Судану, Ефіопії, Філіппін, Пакистану, Ірану, Індії, Бангладешу, Шрі-Ланки, Азербайджану, Ємену, Уганди, Еритреї, Лівану, Афганістану, Бахрейну, Коморських островів, Туреччини, Іраку, Непалу, Нігерії, Оману, Йорданії, Палестини, Гани, Індонезії, Швеції та Тунісу.

Міністерство оборони заявило, що «повністю готове до протидії будь-яким загрозам і рішуче реагуватиме на будь-які дії, спрямовані на підрив безпеки країни, забезпечуючи захист її суверенітету, стабільності та національних інтересів».

