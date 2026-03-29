У Франції затримали двох підозрюваних у невдалому напалі офісу Bank of America

Неповнолітнього якого затримали раніше, продовжують тримати під вартою.

У Франції арештували ще двох підозрюваних у зв'язку зі зірваним нападом на паризькі офіси Bank of America.

Як пише Reuters, про це повідомила в неділю антитерористична прокуратура країни.

«Вчора ввечері ще двох осіб було взято під варту поліцією в рамках розслідування, розпочатого 28 березня 2026 року, щодо злочинів, скоєних проти Bank of America», – йдеться у заяві прокуратури.

Там додали, що термін утримання під вартою першого неповнолітнього підозрюваного, заарештованого в суботу, було продовжено.

Згідно з французьким законодавством, підозрюваних у справах про тероризм можуть тримати під вартою до 96 годин, з можливим подальшим продовженням терміну під наглядом суду.

Антитерористична прокуратура розпочала розслідування спроби знищення шляхом підпалу або інших небезпечних засобів, а також виготовлення, зберігання та транспортування вибухового або запалювального пристрою.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс припустив, що імовірний напад мін бути пов'язаний із Іраном, але сказав, що жодних висновків ще не дійшли.

«У цьому типі конфлікту є низка іранських служб, які, ймовірно, здійснюють такі дії через своїх посередників… Існує значна підозра, але це має визначити слідство», – сказав він.

Розслідування було доручено судовому підрозділу паризької поліції та французькій внутрішній розвідці.

Поліція втрутилася вранці в суботу у 8-му окрузі Парижа після того, як патруль, призначений для охорони чутливих об'єктів, помітив двох осіб, які встановили та намагалися підпалити саморобний вибуховий пристрій біля банку.

Поліцейські прибули на місце події та заарештували одного підозрюваного, а другий утік.За даними правоохоронців, пристрій, хоч і був елементарним, міг бути смертельним, і офіцери запобігли його підпалу.Припускають, що затримані були посередниками, які діяли за гроші.

Влада виявила схожість з інцидентами в кількох європейських країнах, включаючи Нідерланди, Бельгію, Велику Британію та Норвегію, де саморобні пристрої були спрямовані на об'єкти, пов'язані з інтересами США.