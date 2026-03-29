Стубб: Наголошую, що Фінляндії не загрожує жодна військова загроза

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вранці безпілотники відхилилися від курсу та залетіли на територію Фінляндія.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні вранці на територію Фінляндії зайшли дрони. Один з них ідентифіковано як український. Наголошую, що Фінляндії не загрожує жодна військова загроза. Наша влада відреагувала негайно. Дякую всім органам влади за ефективні дії", - зазначив Стубб.

За його словами, розслідування подій триває.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій. Влада підтримує готовність реагувати на різні ситуації. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію", - зазначив Стубб.

Контекст

Раніше повідомлялося, що сили оборони Фінляндії розслідують, чому два безпілотники увійшли в її повітряний простір, після чого впали на південному сході країни в неділю вранці.