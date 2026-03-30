Зеленський про переговори з Росією і США: "Не вважаю, що в нас є глухий кут"

Для сили за столом переговорів потрібна сила на полі бою, наголосив він. 

Тристороння зустріч відбудеться, коли і Росія, і США зможуть зустрітися з Україною. Американці пропонували зустріч на їхній території, але Росія відмовилася їхати туди. Натомість вона запропонувала зустріч у Туреччині або Швейцарії, а Штати сказали, що їхня переговорна група зараз за межі країни не виїжджатиме.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам. Він підкреслив, що Україна готова і до США, і до Туреччини і Швейцарії.

“Я не вважаю, що в нас є глухий кут”, – відповів він.

Президент наголосив, що через поточну паузу в перемовинах Україна не розслаблятиметься і не здаватиметься – нехай це робить Росія. Він сподівається, що в найближчі тижні тристороння зустріч відбудеться.

“А для того, щоб бути сильними за столом перемовин – треба бути сильними на полі бою. Я вдячний Збройним Силам – сьогодні ми набагато сильніші, ніж, чесно, за останні пів року”, – сказав він. 

Тристоронні переговори

Наступний раунд перемовин переносили декілька разів. Його планували на березня у США. Провести на їхній території запропонували саме Штати, і Україна дала згоду, а Росія – ні.

До того сторони зустрічалися в Женеві в лютому. За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг. 

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні. 

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

Станом на 18 березня контакти перемовників усіх трьох країн тривали, повідомили в українському МЗС. 

А потім до США на зустріч із американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – їздили українські представники. 

