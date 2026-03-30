У березні кількість застосування і збиття російських дронів перехоплювачами зросла удвічі

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищення ворожих БпЛА зросли майже на 55 % порівняно з лютим. Перехоплювачі знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей росіян цього місяця.

Про це повідомив у Facebook головком Олександр Сирський. Він провів робочу нараду стосовно протидії ворожим дронам.

Сирський розповів, що ворог змінює тактику дронових атак. У відповідь на це Україна адаптує дії.

Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Україна готова ділитися досвідом з іншими країнами, але потребує подальшого нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення.

“Ворог не припиняє атак – навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування. Від початку березня наші гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони”, – сказав головнокомандувач.

Окрему увагу приділили впровадженню штучного інтелекту і підвищенню рівня автоматизації в системах ППО.